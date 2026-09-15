❗️Кремль считает хорошей инициативой идею Трампа об энергетическом перемирии между Россией и Украиной Ранее президент США Дональд Трамп предложил странам прекратить наносить удары по объектам энергетики.
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