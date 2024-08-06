Директор парка «Патриот» Ахмедов не признал вину в хищениях

Ставший фигурантом дела о мошенничестве глава подмосковного парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов в ходе допроса заявил о готовности к сотрудничеству со следствием, отказавшись при этом признать вину в хищениях, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.