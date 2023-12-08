Охлобыстин признался, что ему жалко Пугачеву

Популярный российский актер и режиссер Иван Охлобыстин в беседе с aif.ru порассуждал на тему отъезда представителей шоу-бизнеса из России после начала специальной военной операции на Украине (СВО), отметив, что ему обидно за певицу Аллу Пугачеву.