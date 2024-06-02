Шойгу ещё легко отделался. После его отставки Россию ждёт новая «эпоха военного коммунизма»?

Иллюстрация к материалу Сегодня 38K прочитали Есть ли связь между отставкой министра обороны и мятежом Пригожина? Не нужно быть политологом, чтобы понимать: своих проворовавшихся до неприличия генералов Сергей Кужугетович проморгал (наверное).