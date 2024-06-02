МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 138 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Зиборов
    Всем главам республик следует определиться: с кем они?.. + А ещё нужно определиться многим российским чиновникам и ол...Белоусов спокойно...
  • Ингерман Ланская
    этой бабиковой тиньков денег заслал?!Неужели грядет де...
  • Шеин Никита
    Пусть Токаев ответит, хотя ответ уже ясен. Скажет да, а сделает наоборот! Это давно видно по его поведению, по  посту...Белоусов спокойно...

Шойгу ещё легко отделался. После его отставки Россию ждёт новая «эпоха военного коммунизма»?

Шойгу ещё легко отделался. После его отставки Россию ждёт новая «эпоха военного коммунизма»?

Иллюстрация к материалу Сегодня 38K прочитали Есть ли связь между отставкой министра обороны и мятежом Пригожина? Не нужно быть политологом, чтобы понимать: своих проворовавшихся до неприличия генералов Сергей Кужугетович проморгал (наверное).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Астон Мартин
&quot;Просто не повезло.&quot; ...это как ???🤔
Ответить
15 час.
Галина Обожина
Как это понять - &quot;Шойгу легко отделался&quot;?   Наоборот, переход его на новую должность представлен как ПОВЫШЕНИЕ , теперь он по долгу службы еще теснее связан  с Президентом.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх