«Оппенгеймер» стал триумфатором премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе состоялась 96-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором вечера стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, получивший семь наград, в том числе за лучший фильм, режиссуру, главную мужскую роль (Киллиан Мерфи), роль второго плана (Роберт Дауни-мл.
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