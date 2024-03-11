«Оппенгеймер» стал триумфатором премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе состоялась 96-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором вечера стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, получивший семь наград, в том числе за лучший фильм, режиссуру, главную мужскую роль (Киллиан Мерфи), роль второго плана (Роберт Дауни-мл.