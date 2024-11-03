(Со стр. "Русский мир. Украина").О деле Вадима Погодина мы уже писали. Тогда мы говорили, что в Донецке начался «суд» над одним из последних, пожалуй, выживших командиров Русского ополчения 2014 г.
Дело Погодина. Комбат Керчь приговоренк 15 годам заключения
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Виталий Сорокин
Ну,что делать, говнюк....и про себя надо слышать! Не нравится? Про тебя...
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2 час.
Виталий Сорокин
Читаю, смеюсь, удивляюсь и понимаю, что здесь пишут мелкие недоноски, которых мы с их идиотскими мамами, не просто родили, но и воспитали,,( отвественности с себя не снимаю...надо было воспитать мужиками), Интересно, откуда этот отряд ублюдков пишет?...страной интересуюсь... Пол ещё не поменяли, недоноски ? 😂
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2 час.
vladimir vedenkin
Насчет бывших служащих Вы не совсем правы. Они могли сразу после 2014 перейти на сторону России и бороться с хохлосрачем, могли бороться в подполье и т.п. Но насчет описанного в статье Вы абсолютно правы, особенно при работе гос аппарат, карательные и силовые органы хохлосрача. И это грубые недоработки Российского гос. аппарата и спецслужб .
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5 мин.
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