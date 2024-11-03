Дело Погодина. Комбат Керчь приговоренк 15 годам заключения

Виталий Сорокин Ну,что делать, говнюк....и про себя надо слышать! Не нравится? Про тебя...

Виталий Сорокин Читаю, смеюсь, удивляюсь и понимаю, что здесь пишут мелкие недоноски, которых мы с их идиотскими мамами, не просто родили, но и воспитали,,( отвественности с себя не снимаю...надо было воспитать мужиками), Интересно, откуда этот отряд ублюдков пишет?...страной интересуюсь... Пол ещё не поменяли, недоноски ? 😂