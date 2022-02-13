Дело Валиевой, оговорка и призыв Байдена и тайна "большого стола" - «Военное обозрение»

Дело Валиевой, оговорка и призыв Байдена и тайна "большого стола" audio/mpegДело Валиевой, оговорка и призыв Байдена и тайна "большого стола" audio/mpeg- МОК не согласен с решением РУСАДА разрешить российской фигуристке Камиле Валиевой продолжать выступать на Олимпиаде.