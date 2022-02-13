Дело Валиевой, оговорка и призыв Байдена и тайна "большого стола" - «Военное обозрение»

Дело Валиевой, оговорка и призыв Байдена и тайна "большого стола" audio/mpegДело Валиевой, оговорка и призыв Байдена и тайна "большого стола" audio/mpeg- МОК не согласен с решением РУСАДА разрешить российской фигуристке Камиле Валиевой продолжать выступать на Олимпиаде.
Популярные статьи
- Фейк «Вестей»: канадская журналистка предложила убрать из олимпийской программы фигурное катание, потому что в нем доминирует Россия - «Антифейк»
- Дипломатия «Искандеров». Чего добивается Путин, выдвинув Западу заведомо невыполнимые условия - «Мнения»
- Война за мир. Как Москва расширяет свое влияние под видом «миротворческих операций» - «Мнения»
Свежие комментарии