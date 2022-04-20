Житель Кировской области поблагодарил полицейских за раскрытие кражи денег с его банковской карты

В УМВД России по Кировской области поступило письмо от жителя поселка Суна, в котором он выражает слова благодарности сотрудникам пункта полиции «Сунский»: «Благодарю участкового уполномоченного полиции капитана полиции Владислава Зворыгина и оперуполномоченного уголовного розыска лейтенанта полиции Константина Долганова, которые защитили мои права и интересы, за профессионализм и отзывчивость».
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