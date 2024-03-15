Хотел выгнать жену после рождения негритенка, но потом узнал о своем происхождении и пришел в ужас

Элина Морозова Не фантазируйте. Если бы не жила с мужем, то и сама бы не знала о его предках. Так и не поняла, где вы нашли подставу.

В Воробей Для того, чтобы раз переспать не нужно жить с кем-то. А какие такие необычные предки могут быть у кенийца, любопытно?