Я никогда не видел своего отца. Когда был маленький постоянно фантазировал, представляя, что он спец-агент или космонавт.
Хотел выгнать жену после рождения негритенка, но потом узнал о своем происхождении и пришел в ужас
Комментарии
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Элина Морозова
Не фантазируйте. Если бы не жила с мужем, то и сама бы не знала о его предках. Так и не поняла, где вы нашли подставу.
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13 мин.
В
Воробей
Для того, чтобы раз переспать не нужно жить с кем-то. А какие такие необычные предки могут быть у кенийца, любопытно?
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5 мин.
Вера Федорова
Ну, я понимаю, пока сын был маленьким, можно было рассказывать ребёнку про героического папу...Но когда тот стал взрослым, почему не поговорить с ним серьёзно и откровенно?! А сынок ещё круче: не верить жене, обвинять её во грехах, не разобравшись. Мне кажется, даже если она простит ему, трещина на всю жизнь.
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2 мин.
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