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Тульские новости

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В Туле судят 24 участников сообщества за организацию незаконной миграции

В Туле судят 24 участников сообщества за организацию незаконной миграции

Следствие выявило более 800 иностранцев, которым помогли незаконно получить российское гражданство, и 10 из них позже совершили тяжкие преступления.

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