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Трамп назвал Овечкина отличным игроком

Трамп назвал Овечкина отличным игроком

Избранный президент США Дональд Трамп 19 января в ходе своей речи перед инаугурацией, которая проходила на домашнем стадионе хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Capital One Arena, назвал российского хоккеиста и капитана этой команды Александра Овечкина отличным игроком.

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