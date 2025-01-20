Трамп назвал Овечкина отличным игроком

Избранный президент США Дональд Трамп 19 января в ходе своей речи перед инаугурацией, которая проходила на домашнем стадионе хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Capital One Arena, назвал российского хоккеиста и капитана этой команды Александра Овечкина отличным игроком.