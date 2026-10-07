В Северодвинске женщина украла 30 тысяч из пункта выдачи заказов

В Северодвинске 33-летняя местная жительница проникла в пункт выдачи заказов до его открытия, приподняв неплотно закрытый роллет, и похитила из конверта в кассовой зоне 30 тысяч рублей.
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