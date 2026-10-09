Трамп пожелал Путину благополучия в день рождения и передал привет от Мелании

Глава Белого дома Дональд Трамп пожелал президенту России Владимиру Путину благополучия в день рождения и передал привет от своей супруги Мелании.
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