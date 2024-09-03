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SMIC отстает от TSMC на три года. По оценке японских специалистов

SMIC отстает от TSMC на три года. По оценке японских специалистов

Японские эксперты считают, что отставание китайской SMIC от тайваньской TSMC составляет лишь три годаЯпонские аналитики из компании TecnahaLye считают, что китайская компания SMIC отстает от своего тайваньского конкурента TSMC лишь на три года в технологическом развитии.

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