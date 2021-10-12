Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    вот не пишут, но почему я уверена, что водитель такси мигрант?!Пешехода в состоя...
  • SL
    А можно ли заголовок писать более понятным языком, чем «Е», «Кэ», «Лэ», «Мэ», «Нэ»?Специалисты филиа...
  • avershin1947mailru Авершин
    На конец то дошло, чем людей, особенно молодёжь удержать на Дальнем Востоке, но мне кажется до правительства это не д...Пошлину на правор...

Макдоналдс в Уссурийске продолжает трудоустраивать горожан

Макдоналдс в Уссурийске продолжает трудоустраивать горожан

В начале августа в Уссурийске открылся первый Макдоналдс на Ленинградской улице. Жители Уссурийска смогли не только оценить вкус известных во всем мире продуктов, но также получили возможность работать в одной из ведущих международных компаний.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх