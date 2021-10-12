Макдоналдс в Уссурийске продолжает трудоустраивать горожан

В начале августа в Уссурийске открылся первый Макдоналдс на Ленинградской улице. Жители Уссурийска смогли не только оценить вкус известных во всем мире продуктов, но также получили возможность работать в одной из ведущих международных компаний.
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