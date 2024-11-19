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Закон, порядок, государство

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Сотрудники БСТМ МВД России задержали в Ростове-на-Дону подозреваемого в дистанционных хищениях денежных средств граждан

«Сотрудники Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России совместно с ГУ МВД России по Ростовской области проводят мероприятия, направленные на пресечение хищений денежных средств граждан Российской Федерации с использованием сим-боксов.

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