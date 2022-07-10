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«Страны просто закрыли свой рынок для России». Металлурги пожаловались на крах производства

«Страны просто закрыли свой рынок для России». Металлурги пожаловались на крах производства

Вслед за автопромом, где выпуск рухнул на 97% после ухода иностранных поставщиков, еще одна критически важная отрасль российской экономики оказалась на грани полноценного краха.

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