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30-летний форвард Джон Кончар в прошлом году набирал 5,9 очка, 5,7 подбора, 3 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот за 26,2 минуты в среднем за «Юту».