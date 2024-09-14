Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

884 подписчика

Расчёт зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» группировки войск «Запад» уничтожил разведывательные БпЛА ВСУ в зоне проведения СВО

Расчёт зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» группировки войск «Запад» уничтожил разведывательные БпЛА ВСУ в зоне проведения СВО

В ходе боевой работы расчет ЗРК «Тор-М1» общевойсковой армии группировки войск «Запад» предотвратил планирующийся удар ВСУ по позициям российских войск, уничтожив разведывательный беспилотный летательный аппарат противника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх