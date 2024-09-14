Расчёт зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» группировки войск «Запад» уничтожил разведывательные БпЛА ВСУ в зоне проведения СВО

В ходе боевой работы расчет ЗРК «Тор-М1» общевойсковой армии группировки войск «Запад» предотвратил планирующийся удар ВСУ по позициям российских войск, уничтожив разведывательный беспилотный летательный аппарат противника.
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