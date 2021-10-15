smi.today

1 646 подписчиков

Подросток из Читы признался в убийстве школьницы

Подросток из Читы признался в убийстве школьницы

В Забайкальском крае правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка, которого подозревают в убийстве 14-летней девушки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх