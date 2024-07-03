WSJ: жена Байдена Джилл стала самой влиятельной фигурой в окружении президента

Супруга президента США Джо Байдена Джилл Байден на данный момент является самой влиятельной фигурой в окружении главы государства, ее мнение о дальнейшем политическом будущем Байдена имеет "огромный вес".
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