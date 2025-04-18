«МЮ» воскресил Ферги-тайм, Хайкин взял два пенальти для полуфинала. Невероятная 1/4 в ЛЕ и ЛК

В Лиге Европы и Лиге конференций прошли ответные четвертьфиналы. И это было супер! Абсолютное безумие на «Олд Траффорд» с 5:4 над «Лионом», драма в Риме с триумфом российского вратаря, где не пустили в полуфинал «Лацио».
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