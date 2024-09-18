Что приготовить из яблок на завтрак: рецепты вкусных блюд

Овсянка с яблоками и корицей Ингредиенты: 1 стакан овсянки 2 стакана молока (или растительного молока) 2 яблока, нарезанных кубиками 2 столовые ложки меда 1/2 чайной ложки молотой корицы Горсть изюма (по желанию) Горсть орехов (по желанию) Пошаговое приготовление: В кастрюле соедините овсянку, молоко, яблоки, мед и корицу.