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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Что приготовить из яблок на завтрак: рецепты вкусных блюд

Овсянка с яблоками и корицей Ингредиенты: 1 стакан овсянки 2 стакана молока (или растительного молока) 2 яблока, нарезанных кубиками 2 столовые ложки меда 1/2 чайной ложки молотой корицы Горсть изюма (по желанию) Горсть орехов (по желанию) Пошаговое приготовление: В кастрюле соедините овсянку, молоко, яблоки, мед и корицу.

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