NBC: Россия победит Украину через несколько недель без новой помощи США

Белый дом предупредил членов Конгресса США, что Россия может одержать победу в конфликте на Украине в течение нескольких недель или месяцев, если Вашингтон не предоставит Киеву новый пакет военной помощи, сообщает NBC со ссылкой на источники.
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