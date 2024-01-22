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Несекретные материалы

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От Курска до Ростова: Зеленский подписал указ о территориях РФ, «исторически населенных украинцами»

От Курска до Ростова: Зеленский подписал указ о территориях РФ, «исторически населенных украинцами»

Президент Украины Владимир Зеленский видеообращении заявил, что вносит в Верховную раду законопроект о множественном гражданстве, который позволит предоставлять украинское гражданство этническим украинцам за исключением граждан России.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Ой, дурак...Подумал лучше бы этот придурок здесь о том, что, например, пол Канады заселено хохлами... 😄 Но тяжело спорить с больным на голову недоразвитым шутом. Он явно путаем свои  хотелки тут с мечтами...😁
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