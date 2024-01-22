От Курска до Ростова: Зеленский подписал указ о территориях РФ, «исторически населенных украинцами»

Влад Владимиров

Ой, дурак...Подумал лучше бы этот придурок здесь о том, что, например, пол Канады заселено хохлами... 😄 Но тяжело спорить с больным на голову недоразвитым шутом. Он явно путаем свои хотелки тут с мечтами...😁