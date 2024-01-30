Трах-ТИБИ-Дох: трейлер нового «Драконьего жемчуга»

Анонсированный в октябре прошлого года сериал «Драконий жемчуг Дайма» хвастает новым трейлером. Выход аниме от студии Toei Animation («Мононокэ», «Слэм-данк») запланирован на осень 2024-го — к 40-летию оригинальной манги Акиры Ториямы.
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