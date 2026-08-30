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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер Майами» Месси прервал безвыигрышную серию из 5 матчей, разгромив «Монреаль» (7:1)

«Интер Майами» прервал безвыигрышную серию из 5 матчей «Интер Майами» благодаря покеру Лионеля Месси разгромил «Монреаль» (7:1) в матче МЛС .

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