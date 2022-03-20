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СНБО приостановил деятельность ряда партий из-за военного положения на Украине

СНБО приостановил деятельность ряда партий из-за военного положения на Украине

Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency/globallookpress Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на время военного положения приостановил деятельность ряда политических партий, заявил президент страны Владимир Зеленский.

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