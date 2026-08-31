Daily Mail: Звуки юрского периода восстановлены учеными

Ученые восстановили звуки, существовавшие 165 миллионов лет назад, с помощью окаменелых крыльев насекомых.
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