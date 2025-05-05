Выходные в честь Праздника Весны и Труда прошли и соцсети полны фотографиями с отдыха. Как пишет Starhit, звезды тоже делятся кадрами из своих путешествий — многие из них предпочли уехать в жаркие страны.
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