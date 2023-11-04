Недоверие как причина бедности, человеческий капитал в позднем СССР и качество советского автопрома

1. В Школе Капитализма я рассказываю о недоверии, как об одной из главных причин бедности. Цитирую из начала поста (ссылка): Движение обывателя между слоями общества можно сравнить с полётом на воздушном шаре.
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