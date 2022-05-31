Уволенный глава харьковского управления СБУ рассказал всю правду о "прорыве" ВСУ к границе с Россией

Недавно уволенный президентом Украины Владимиром Зеленским за "недостаточную защиту города с первых дней спецоперации России" глава управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин рассказал всю правду о майском "прорыве" ВСУ к российской границе.
Недавно уволенный президентом Украины Владимиром Зеленским за "недостаточную защиту города с первых дней спецоперации России" глава управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин рассказал всю правду о майском "прорыве" ВСУ к российской границе.
Свежие комментарии