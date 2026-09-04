Лесопарк «Прибрежный» возле поселка Лечищево откроют 5 сентября

В субботу, 5 сентября, возле поселка Лечищево в муниципальном округе Истра откроют лесопарк «Прибрежный».
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