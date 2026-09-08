Польские истребители подняты на боевую готовность из-за активности России на Украине

Военные самолёты ВВС Польши регулярно поднимаются на боевой дежурство при появлении потенциальных угроз воздушному пространству страны, особенно в регионах, прилегающих к границе с Украиной.
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