Каждые выходные, начиная с 16 мая, в Омске будут закрывать для транспорта часть Ленина: ради чего сюда стоит идти.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Каждые выходные, начиная с 16 мая, в Омске будут закрывать для транспорта часть Ленина: ради чего сюда стоит идти.