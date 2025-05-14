"Вопрос актуальный". Попов о том, нужна ли в Алтайском крае обязательная диспансеризация

Федеральное правительство постоянно ищет способы сделать медобследования более эффективными, говорит министр здравоохранения региона Введение обязательной диспансеризации могло бы положительно сказаться на здоровье населения Алтайского края.
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