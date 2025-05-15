Работавших на Киев администраторов каналов в Telegram задержала ФСБ Администраторы Telegram-каналов с террористическим и неонацистским контентом задержаны сотрудниками ФСБ.
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Работавших на Киев администраторов каналов в Telegram задержала ФСБ Администраторы Telegram-каналов с террористическим и неонацистским контентом задержаны сотрудниками ФСБ.