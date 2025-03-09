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Китай

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ИИ в центре внимания на "двух сессиях" Китая

Пекин, 9 марта /Синьхуа/ -- После того как китайский технологический стартап DeepSeek прогремел на всю страну, искусственный интеллект /ИИ/ закономерно стал одним из самых обсуждаемых терминов на проходящих в Китае "двух сессиях".

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