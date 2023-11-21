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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шестеркин пропустил 4 шайбы от «Далласа» после 34 бросков. Поражение – 3-е в 10 играх сезона

Вратарь «Рейнджерс» отразил 30 бросков из 34 в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (3:6). Две последние шайбы техасцы забросили в пустые ворота.

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