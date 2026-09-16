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Песков заявил, что Японии не придётся надеяться на визовые послабления

Песков заявил, что Японии не придётся надеяться на визовые послабления

Япония занимает крайне недружественную позицию по отношению к России, надеяться на визовые послабления не приходится, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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