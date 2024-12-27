Врачи предупредили о рисках возникновения деменции из-за таблеток от изжоги

Изжога — очень частый симптом, с которым сталкивается около 40% населения до 60 лет. Психиатры, психотерапевты центра персонализированной психотерапии и психиатрии «ЭмоциУМ» Лев Белов и Татьяна Сычова рассказали 27 декабря «Известиям» о рисках возникновения деменции из-за таблеток от изжоги.