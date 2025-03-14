Vladimir Lioubimcev

США, под шумок, хотят все прихапать на Украине. А наркоман все продаст и сдаст... Что ему Украина? Его родители в Израиле. И он скоро будет там. Израиль же, своих, не выдает.... Так что, плевать и чихать хочет наркоша на Украину и украинцев...