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Блеф на фоне хаоса. Что хочет получить Запад под видом украинских редкозёмов

Блеф на фоне хаоса. Что хочет получить Запад под видом украинских редкозёмов

Политнавигатор Что стоит за шумом вокруг редкоземельных металлов на Украине, ведь ещё некоторое время назад никто вообще не думал над тем, что на остатках Украины можно ещё хоть чем-то поживиться, кроме того, что уже присвоили американские транснациональные гиганты вроде BlackRock, Vanguard и State Street.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
США, под шумок,  хотят все прихапать на Украине. А наркоман все продаст и сдаст... Что ему Украина? Его родители в Израиле. И он скоро будет там. Израиль же, своих, не выдает.... Так что, плевать и чихать хочет наркоша на Украину и украинцев...
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