KP.RU: в Тольятти спасли мужчину, который 10 лет жил в канализационном колодце

В Тольятти спасли мужчину, которые более 10 лет провел в канализации. Об этом сообщил сайт kp.ru. Блогер Антон Глетчеров рассказал изданию, что мужчину по имени Александр нашли рядом с домом № 10 по бульвару Ленина в Тольятти.
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