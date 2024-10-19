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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Слух: следующий проект Naughty Dog предоставит игрокам больше свободы, чем прежни...

Слух: следующий проект Naughty Dog предоставит игрокам больше свободы, чем прежни...

Слух: следующий проект Naughty Dog предоставит игрокам больше свободы, чем прежние игры студииБен Хэнсон с YouTube-канала MinnMax рассказал в новом эпизоде своего шоу о том, что узнал некоторые детали о следующей игре Naughty Dog от одного из причастных к разработке людей.

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