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Апскейлер AutoSR, встроенный прямо в Windows 11, теперь поддерживает процессоры Intel Core Ultra Series 3

Апскейлер AutoSR, встроенный прямо в Windows 11, теперь поддерживает процессоры Intel Core Ultra Series 3

Он работает почти в любой современной игре Компания Microsoft реализовала поддержку технологии Auto SR в Windows 11 для процессоров Intel Core Ultra Series 3, то есть для Panther Lake.

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