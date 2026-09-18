Апскейлер AutoSR, встроенный прямо в Windows 11, теперь поддерживает процессоры Intel Core Ultra Series 3

Он работает почти в любой современной игре Компания Microsoft реализовала поддержку технологии Auto SR в Windows 11 для процессоров Intel Core Ultra Series 3, то есть для Panther Lake.
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