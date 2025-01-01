ВСУ атаковали еще один российский регион в новогоднюю ночь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области. Об атаке еще одного российского региона в новогоднюю ночь сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
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