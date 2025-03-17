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Царьград

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Мирра Андреева: победа над первой ракеткой мира на турнире в Индиан-Уэллсе

Мирра Андреева: победа над первой ракеткой мира на турнире в Индиан-Уэллсе

Олимпийская чемпионка Светлана Журова поздравила 17-летнюю теннисистку Мирру Андрееву с победой на турнире в Индиан-Уэллсе, где она одолела мировую первую ракетку Арину Соболенко.

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