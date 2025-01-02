Новый Уренгой готовится к юбилею, приводя в порядок дороги. Видео

В Новом Уренгое (ЯНАО) в 2024 году отремонтировали почти 24 километра улично-дорожной сети. В порядок приводились дворовые территории и строились новые тротуары, сообщил мэр газовой столицы Антон Колодин.
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