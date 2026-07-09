Кырстя снялась с WTA 250 в Яссах – она не сыграет на последнем домашнем турнире

Сорана Кырстя не сыграет на турнире в Яссах. Она снялась из-за травмы мышц живота. Таким образом, 36-летняя румынка пропустит последний домашний турнир WTA – в этом сезоне она завершит карьеру.
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