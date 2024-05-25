Депутат Госдумы Школкина предложила создать единый реестр авиадебоширов

В России необходимо создать единый реестр авиадебоширов. С таким предложением выступила первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина, ее слова привело РИА «Новости».
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